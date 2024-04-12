Новости России
· Ульяна Сенько

Чайник будет сиять, как новый: названо 1 чудо-средство, никакой пищевой соды

Чайник будет сиять, как новый: названо 1 чудо-средство, никакой пищевой соды

antcom.ru

Подписаться в Telegram

Миф о том, что пищевая сода — эффективное средство для борьбы с накипью в чайниках, долгое время был широко распространен. Но химик Андрей Дорохов объясняет, почему этот подход оказывается не столь эффективным, как многие думают.

Процесс образования накипи в чайнике связан с превращением растворимых гидрокарбонатов в воде в нерастворимые кристаллы при нагревании. И хотя пищевая сода создает алкалическую среду, она не способствует эффективному растворению этих твердых отложений. Дорохов утверждает, что для успешной борьбы с накипью следует использовать кислотные растворы, а не щелочные.

В качестве альтернативы он предлагает использовать уксус, однако необходимо быть осторожным, чтобы не повредить внутреннюю поверхность чайника. Лимонная кислота, возможно в сочетании с молочной, представляет собой более мягкий и безопасный метод, который эффективно устраняет накипь, не повреждая чайник.

Правильный выбор средства для очистки чайника может существенно повысить его эффективность и продлить срок его службы. Предпочтение кислотным очистителям вместо пищевой соды открывает новые горизонты в уходе за кухонной утварью.

Попробуйте рекомендации от Андрея Дорохова и оцените их эффективность, чтобы убедиться в преимуществах использования кислот для борьбы с накипью в чайнике. Дайте научным методам повысить чистоту и порядок на вашей кухне.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

потравить тараканов в москве дезинсекция заказать

Новости Татарстана

день назад

Нижнекамский водоканал Татарстана подозревают в хищении 350 млн рублей

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

дизайн логотипа компании в Москве

Новости Татарстана

день назад

В деревне Куюки Татарстана люди слышали хлопки взрывов

Новости Татарстана

день назад

Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге в Казани

Новости Татарстана

день назад

Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см за сутки

Новости Татарстана

день назад

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой

Новости Татарстана

день назад

Авария на подстанции 11 апреля лишила жителей Зеленодольска холодной воды
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

3 часа назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

4 часа назад

В суде допросили экс-руководителя МЧС по Татарстану

Новости Татарстана

6 часов назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

6 часов назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки

Новости Татарстана

7 часов назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией
Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани