C ноября сливочное масло в разы подорожает по России: 1 кг будет стоить дороже 1000 рублей

Крупные производители молочных продуктов в России, включая известный бренд «Простоквашино», сообщили о снижении объемов выпуска сливочного масла и прогнозируют значительное повышение его стоимости на полках магазинов.

Эта новость уже взбудоражила рынок, ведь сливочное масло — продукт, востребованный среди потребителей круглый год. Источники в прессе объясняют причины этого решения: дефицит сырья и резкий рост производственных затрат.

Почему дорожает сливочное масло?

Анализ молочного рынка показывает, что основные причины подорожания масла кроются в повышении стоимости сырья. По данным производителей, цена на сливки выросла на 39% за первое полугодие 2024 года и достигла 46% к августу, что значительно отразилось на себестоимости продукции. У таких популярных брендов, как «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское», производственные издержки выросли на 48–55%, что вынудило компании повысить розничные цены.

Кроме того, глобальный рост цен на масло усиливает давление на местный рынок. Вдобавок увеличился спрос на молоко с низким содержанием жира, что еще больше усложняет ситуацию с поставками и производством сливочного масла.

Как это отразится на потребителях?

В условиях дефицита сырья и удорожания производства покупателям придется столкнуться с повышением цен на сливочное масло. Молочные компании уже уведомили ритейлеров о вынужденных изменениях. В результате покупатели могут заметить не только подорожание, но и возможное уменьшение ассортимента — на полках станет меньше премиальных и редких сортов масла, так как производители акцентируют внимание на базовых линейках продукции.

Как рынок реагирует на ситуацию?

Повышение цен на такой важный продукт вызвало обеспокоенность у потребителей и внимания со стороны экспертов. Представители ассоциации «Руспродсоюз» подчеркивают, что рост себестоимости производства связан не только с дефицитом сырья, но и с повышением расходов на логистику и упаковку. Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления «Руспродсоюза», отмечает, что ситуация на рынке сложная и требует поиска решений.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Минэкономразвития рассмотреть возможность установления предельных цен на сливочное масло, чтобы защитить интересы потребителей. Если это решение будет поддержано, оно поможет минимизировать последствия роста цен и сделать масло более доступным для граждан.

Чего ожидать в ближайшем будущем?

В ближайшие месяцы ситуация на молочном рынке будет оставаться напряженной. Потребители могут столкнуться с дальнейшим подорожанием сливочного масла и сокращением ассортимента в магазинах. Однако меры, принимаемые производителями и возможное государственное регулирование, могут стабилизировать ситуацию и обеспечить доступность этого продукта для широких слоев населения.

Сокращение объемов производства и рост цен на сливочное масло — результат глобальных изменений на рынке молочной продукции. Производители вынуждены пересматривать расценки из-за нехватки сырья и удорожания производственных процессов, что отразится на кошельках потребителей. Будет ли введено государственное регулирование и как оно скажется на рынке, покажет время, но уже сейчас можно ожидать, что поддержка доступности сливочного масла станет одной из приоритетных задач для российских властей.

