C ноября 2024-го сливочное масло в разы подорожает по России: 1 кг будет стоить дороже 1000 рублей

Ведущие российские производители молочных продуктов, включая бренд «Простоквашино», сократили выпуск сливочного масла, что привело к росту его розничной цены.

По данным СМИ, основной причиной послужил дефицит сырья и резкое удорожание производства. Стоимость сливок, одного из основных ингредиентов, за год выросла дважды. Это увеличение особенно сказалось на брендах «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское», которые подняли цены на свои продукты соответственно.

Рынок в условиях кризиса

Производители подчеркивают, что рост затрат также вызван глобальным повышением цен на масло и увеличившимся спросом на молочные продукты с низким содержанием жира. Ситуация вынуждает компании корректировать цены, что вызывает обеспокоенность среди потребителей и обсуждение мер регулирования.

Меры регулирования и защита потребителей

Эксперты и официальные представители, включая вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, обсуждают возможные меры для сдерживания цен, включая предложение о введении предельных цен на сливочное масло. Дмитрий Леонов из «Руспродсоюза» отмечает, что повышение стоимости связано с логистическими и сырьевыми расходами, что только усиливает давление на производителей.

Цены на сливочное масло продолжают расти, что может серьезно отразиться на потребителях. Предложенные меры государственного регулирования могут смягчить влияние этих изменений, но вопрос доступности молочных продуктов остаётся открытым.