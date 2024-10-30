C 1 ноября должен сделать каждый водитель в России, иначе права могут аннулировать

Российским автомобилистам с 26 октября придется обратить особое внимание на состояние своих госномеров. Автоэксперты предупреждают: за грязный или нечитаемый номер водителя могут лишить прав минимум на месяц.

Верховный суд подтвердил, что с загрязненными знаками на дорогах шутить не стоит — ГИБДД получила право применять строгое наказание, если номер будет испачкан намеренно.

Почему чистота госномера теперь так важна?

С наступлением осенне-зимнего сезона на дорогах появилось больше грязи, мокрых листьев, снега и камней. Это не только усложняет вождение, но и увеличивает риск того, что госномер автомобиля загрязнится, став нечитаемым для камер. Из-за этого могут возникнуть подозрения со стороны сотрудников ГИБДД в умышленном сокрытии номера. Согласно решению Верховного суда, если весь автомобиль чистый, а номер грязный, это особенно подозрительно и грозит лишением прав.

Как избежать серьезного наказания?

Эксперты советуют включить проверку госномера в ежедневный ритуал перед началом поездки. Очистить его можно даже влажной салфеткой, если под рукой нет воды или губки. Это поможет избежать лишения прав и других возможных штрафов.

Что говорит закон?

Законодательство обязывает водителей следить за видимостью государственных регистрационных знаков. Грязный номер, по мнению суда, может быть расценен как попытка уклониться от камер и фиксирующих устройств. Такие меры, как лишение прав, стали результатом ужесточения контроля за состоянием номеров, особенно в условиях неблагоприятной погоды и увеличения дорожной грязи.

Почему важно следить за чистотой номера именно сейчас?

Сезонная грязь на дорогах — распространенное явление в регионах, где уже началась зима или установилась глубокая осень. В таких условиях каждый водитель рискует попасть в неприятную ситуацию, если вовремя не проверит свои знаки перед поездкой. С 26 октября это станет особенно актуальным.

Проверка номера: минимальные усилия — максимум безопасности

Чтобы избежать проблем, водителям достаточно завести привычку осматривать номер перед началом каждой поездки. Это не займет много времени, но избавит от возможных штрафов и сохранит права.

