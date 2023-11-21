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Быть беде: Глоба сказал, что не стоит делать двум знакам зодиака в конце ноября

Быть беде: Глоба сказал, что не стоит делать двум знакам зодиака в конце ноября

mykaleidoscope.ru

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Знаменитый по всей России астролог и основатель собственной астрологической школы Павел Глоба заявил, что двух знаков зодиака в конце ноября ожидают беды. Однако их можно избежать, если следовать указаниям звезд, сообщает progorod43.

Овен

Согласно гороскопу, родившимся под созвездием овна в конце завершающего осень 2023 года месяца стараться изо всех сил сдерживать свою чрезмерную эмоциональность. Ни для кого не секрет, что представители данного знака зодиака очень яркие и богатые на чувства и эмоции личности. Однако ноябрь стал для них трудным месяцев в плане психологического давление со стороны начальства, претензий со стороны второй половинки, поэтому в данный момент овны словно мыльный пузырь, внутри которого находится опасная взрывная сила. Астролог настоятельно не рекомендует поддаваться своим чувствам и эмоциям, сейчас они у них только негативные, в противном случае овны разрушат все доброе и хорошее вокруг себя, что так долго строили, и лишаться поддержки даже самых близких людей.

Рыбы

А вот представителям водной стихии звезды советуют умерить пыл своей гордыни и самолюбия. Представителям данного знака зодиака свойственно чувствовать себя выше и умнее других, однако в конце ноября такая любовь к себе может сыграть ними злую ужасную шутку. Павел Глоба настоятельно рекомендует рыбам не ссориться на работе с коллегами, а также с друзьями, иначе вселенная отомстит им за все причиненные другим обиды.

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