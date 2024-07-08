Бумажный фарш вместо мяса: такие марки колбасы стоит обходить в магазинах стороной

Роскачество недавно обнародовало результаты своего исследования качества колбасы, выявив значительные нарушения у некоторых известных производителей.

Отчет подчеркивает наличие несанкционированных добавок, включая антибиотики и искусственные красители, что ставит под вопрос продовольственную безопасность и вызывает тревогу среди потребителей.

В частности, производители такие как «Дмитрогорский продукт», «Стародворские колбасы» и «Егорьевская» оказались в центре скандала. Анализ показал, что в их продуктах обнаружены скрытые красители и антибиотические компоненты, а также расхождение заявленного и реального содержания птичьего мяса и сои, о чем сообщил информационный портал progorod59.ru.

Эти находки подтверждают необходимость строгого контроля за составом колбасных изделий. Роскачество призывает потребителей тщательно проверять информацию на упаковке и отдавать предпочтение продукции без вредных добавок. Несоблюдение производителями заявленного состава может привести к аллергическим реакциям и повышает риск развития устойчивости к антибиотикам у потребителей.

Таким образом, информация от Роскачества играет ключевую роль в осознанном выборе продуктов питания, помогая отказаться от изделий с сомнительными ингредиентами. Это не только способствует сохранению здоровья потребителей, но и мотивирует производителей соблюдать высокие стандарты качества и безопасности.