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Бумажный фарш вместо мяса: эти марки колбасы стоит обходить в магазине за версту

Недавно проведенное Роскачеством исследование рынка колбасных изделий привело к формированию списка продуктов, которые эксперты не рекомендуют к покупке.

dzen.ru

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Недавно проведенное Роскачеством исследование рынка колбасных изделий привело к формированию списка продуктов, которые эксперты не рекомендуют к покупке.

Исследование показало, что некоторые из популярных брендов нарушают стандарты качества и безопасности, что делает их продукцию нежелательной для потребителей.

  • Проблемы выявленные в продукции

Ключевыми проблемами, выявленными в рамках исследования, стали использование запрещенных добавок, таких как антибиотики и скрытые красители, а также неправомерное включение птичьего мяса и сои в состав продуктов, где это не предусмотрено стандартами. Например, колбасы марки «Дмитрогорский продукт» содержали скрытые красители и следы антибиотиков, что является нарушением норм. Продукты «Стародворские колбасы» и «Йола Агрохолдинг» также подверглись критике за содержание сои и мяса птиц, которые не были должным образом указаны на упаковке.

  • Как защитить себя при покупке

Роскачество рекомендует потребителям тщательно изучать состав колбас перед их приобретением и избегать тех, которые включены в составленный список нежелательных. Это поможет не только избежать потребления продуктов с низким качеством и возможными рисками со здоровьем, но и способствует соблюдению высоких стандартов пищевой промышленности.

Скрытые красители и антибиотики могут вызывать аллергии и другие негативные последствия, в то время как неправомерное использование сои и птичьего мяса снижает пищевую и покупательную ценность колбас. Ответственный подход к выбору продуктов не только улучшит ваше здоровье, но и поддержит производителей, которые придерживаются высоких стандартов качества и прозрачности.

Таким образом, знание о том, какие продукты стоит избегать и на что обращать внимание при покупке, может значительно улучшить качество вашего питания и обеспечить безопасность продуктов, потребляемых вашей семьей, сообщает progorod59.

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