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Бумажный фарш вместо мяса: эти марки колбасы стоит обходить в магазинах стороной

Роскачество раскрыло данные о качестве колбасных изделий, обращая внимание на серьезные нарушения у ряда известных брендов.

9111.ru

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Роскачество раскрыло данные о качестве колбасных изделий, обращая внимание на серьезные нарушения у ряда известных брендов.

Основные проблемы касаются использования в колбасах несанкционированных добавок, в том числе антибиотиков и искусственных красителей, что вызывает обеспокоенность среди потребителей и экспертов по продовольственной безопасности.

В частности, продукция марки «Дмитрогорский продукт» оказалась под прицелом критики из-за содержания скрытых красителей и антибиотических веществ. Аналогичные проблемы наблюдались у «Стародворских колбас» и «Егорьевской», где заявленный состав не соответствовал реальному содержанию мяса птицы и сои в сервелатах, сообщили в progorod59.ru.

Эти открытия подчеркивают важность тщательного контроля за составом продуктов. Роскачество настоятельно рекомендует потребителям внимательно изучать информацию на упаковке и выбирать продукцию, которая не содержит потенциально вредных добавок. Использование необъявленных ингредиентов может спровоцировать аллергические реакции и увеличить риск развития устойчивости к антибиотикам.

Представленная информация помогает потребителям делать осознанный выбор и отвергать товары с сомнительными ингредиентами, что не только благоприятно сказывается на здоровье, но и стимулирует производителей придерживаться строгих стандартов качества и безопасности.

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