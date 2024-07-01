Бумажный фарш вместо мяса: эти марки колбасы следует обходить в магазине за версту

В недавнем исследовании, проведенном Роскачеством, были выявлены значительные нарушения в производстве колбасных изделий, включая использование недопустимых добавок, что вызвало беспокойство среди потребителей.

Основные выводы исследования

Исследование выявило, что некоторые из наиболее популярных брендов колбас нарушают установленные стандарты качества и безопасности. В частности, было обнаружено присутствие в продукции запрещенных красителей, антибиотиков, а также компонентов, таких как птичье мясо и соя, которые не указываются на этикетке.

Какие бренды оказались под прицелом?

Продукция таких компаний как «Дмитрогорский продукт», «Стародворские колбасы», «Йола Агрохолдинг» и «Егорьевская» была отмечена за наличие критических нарушений. Эти бренды были включены в список тех, кто не соответствует требованиям Роскачества по качеству и безопасности, сообщает progorod59.

Потенциальные риски для здоровья

Потребление колбасы низкого качества может оказать вредное воздействие на здоровье. Скрытые красители в таких продуктах, например, могут вызвать аллергические реакции, а содержание антибиотиков может способствовать развитию резистентности к лекарствам. К тому же, присутствие неуказанных на упаковке ингредиентов, как соя или птичье мясо, может вводить потребителей в заблуждение о реальном составе продукта.

Советы потребителям от Роскачества

Роскачество призывает потребителей быть более внимательными при выборе колбасных изделий. Важно тщательно изучать этикетки и выбирать продукцию проверенных производителей, которые соблюдают все нормы и стандарты. Избегая продукции из антирейтинга, потребители могут защитить свое здоровье и обеспечить более высокое качество своего питания.

Исследование Роскачества стало важным шагом к повышению стандартов качества на рынке колбасных изделий. Оно помогает осветить серьезные проблемы в индустрии и дает потребителям необходимые знания для осознанного выбора продуктов.