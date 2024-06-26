Бумажный фарш вместо мяса: эти бренды колбасы стоит обходить в магазине за версту
polymerh.ru
Роскачество провело масштабное исследование колбасной продукции, и результаты оказались неутешительными. Многие популярные бренды грешат нарушениями, которые могут нанести вред здоровью покупателей.
Что обнаружили эксперты?
Запрещенные добавки: в некоторых образцах найдены антибиотики и неразрешенные красители, способные вызвать аллергию и другие проблемы со здоровьем. В частности, в продукции бренда «Дмитрогорский продукт» были обнаружены запрещённые красители и следы антибиотиков.
Фальсификация состава: производители нередко добавляют в колбасы сою и мясо птицы, не указывая это на упаковке. Так, например, колбасы от «Стародворские колбасы» и «Йола Агрохолдинг» содержали сою и мясо птицы, о которых не было ни слова в составе, о чем сообщает progorod59.
Как защитить себя от некачественной продукции?
- Внимательно изучайте состав: не доверяйте красивым этикеткам, обращайте внимание на наличие «Е-шек», сомнительных ингредиентов и соответствие состава заявленному сорту.
- Не гонитесь за дешевизной: качественная колбаса не может стоить слишком дешево.
- Отдавайте предпочтение проверенным производителям: изучайте результаты независимых экспертиз и отзывы покупателей.
Помните, что от вашего выбора зависит не только вкус, но и здоровье! Будьте внимательны и не стесняйтесь требовать от производителей качественную и безопасную продукцию.
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