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Бумажный фарш вместо мяса: эти бренды колбасы стоит обходить в магазине стороной

В последнем отчёте Роскачества были опубликованы результаты проверок качества колбасных изделий, раскрывающие проблемы с безопасностью и соответствием стандартам у некоторых популярных производителей.

сельхозпортал.рф

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В последнем отчёте Роскачества были опубликованы результаты проверок качества колбасных изделий, раскрывающие проблемы с безопасностью и соответствием стандартам у некоторых популярных производителей.

Критические находки в колбасах

Исследование выявило, что ряд изделий содержит несанкционированные добавки, включая антибиотики и необъявленные красители. К примеру, продукция марки «Дмитрогорский продукт» показала наличие скрытых красителей и антибиотиков, что ставит под вопрос их безопасность для потребителей. Также в список недобросовестных производителей попали «Стародворские колбасы» и «Егорьевская», где обнаружены следы мяса птицы и сои, не соответствующие заявленным параметрам для сервелатов, сообщает progorod59.

Рекомендации для потребителей

Роскачество призывает к особой бдительности при выборе колбасных изделий. Важно внимательно проверять состав продукта на упаковке, чтобы избежать покупки товаров с потенциально вредными добавками. Потребление продуктов, содержащих необъявленные аллергены или антибиотики, может привести к проблемам со здоровьем, таким как аллергические реакции и развитие антибиотикорезистентности.

Значение публикации Роскачества

Опубликованный список проблемных колбасных изделий является важным инструментом для потребителей, который помогает сделать осознанный выбор и отказаться от некачественной продукции. Правильный выбор не только способствует улучшению здоровья, но и стимулирует производителей соблюдать высокие стандарты качества и безопасности.

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