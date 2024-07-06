Бумажный фарш вместо мяса: эти бренды колбасы стоит обходить в магазинах стороной

В недавнем докладе Роскачества были обнародованы результаты тестирований колбас и колбасных изделий, выявляющие серьёзные нарушения стандартов у известных брендов.

Проблемы в составе колбасных изделий

Исследование показало, что в продукции некоторых производителей обнаружены недекларированные компоненты, включая антибиотики и искусственные красители. Особенно проблематичными оказались изделия марок, таких как «Дмитрогорский продукт», где были найдены скрытые красители и антибиотические вещества. Также были выявлены нарушения у «Стародворских колбас» и «Егорьевской», где содержание мяса птицы и сои не соответствовало заявленным характеристикам для сервелатов, сообщает информационный портал «Про Город Пермь».

Роскачество настаивает на повышенной бдительности потребителей при выборе колбасных изделий. Рекомендуется тщательно изучать информацию на упаковке, чтобы избежать приобретения продукции с потенциально опасными добавками. Употребление изделий с необъявленными «ингредиентами» может спровоцировать аллергические реакции или способствовать развитию устойчивости к антибиотикам.

Публикация списка с данными о качестве колбас помогает потребителям сделать информированный выбор и отказаться от продуктов сомнительного качества. Информированный выбор продуктов питания не только благоприятно влияет на здоровье, но и мотивирует производителей соблюдать строгие нормы качества и безопасности в своих товарах.