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Бумажный фарш вместо мяса: данные марки колбасы стоит обходить в магазине за версту

Роскачество недавно провело обширное исследование качества колбасных изделий на российском рынке, и полученные результаты вызвали беспокойство.

meat-expert.ru

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Роскачество недавно провело обширное исследование качества колбасных изделий на российском рынке, и полученные результаты вызвали беспокойство.

Обнаружены серьезные нарушения в продукции многих известных брендов, представляющие потенциальную угрозу для здоровья потребителей.

Обнаруженные нарушения

В ходе исследования специалисты Роскачества выявили наличие запрещенных добавок в колбасах. В частности, в продуктах бренда «Дмитрогорский продукт» были найдены неразрешенные красители и следы антибиотиков. Такие добавки могут вызвать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем.

Кроме того, выявлена фальсификация состава продуктов: некоторые производители, включая «Стародворские колбасы» и «Йола Агрохолдинг», добавляли в колбасы сою и мясо птицы, не указывая это на упаковке. Такая практика вводит в заблуждение потребителей и нарушает их права, о чем сообщает progorod59.

Рекомендации для потребителей

Чтобы защитить себя от некачественной продукции, необходимо внимательно изучать состав продукта. Не следует доверять лишь красивым упаковкам; важно проверять наличие в составе сомнительных ингредиентов, а также соответствие заявленным стандартам.

Также рекомендуется избегать слишком дешевых продуктов, поскольку высокое качество не может быть бюджетным. Предпочтение стоит отдавать товару от проверенных производителей, которые имеют положительные отзывы покупателей и хорошие результаты в независимых тестах.

Важность информированности

Понимание того, что ваш выбор влияет не только на вкус, но и на здоровье, поможет делать осознанные покупки. Не стесняйтесь требовать от производителей качественной и безопасной продукции.

Эти результаты исследования Роскачества подчеркивают важность прозрачности и честности в производстве пищевых продуктов. Ответственное потребление и требовательность к качеству позволят улучшить стандарты продукции, доступной на рынке.

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