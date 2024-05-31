Бумажные деньги никогда не примут в магазинах с 1 июня. Неприятный сюрприз для россиян
Несмотря на растущую популярность безналичных платежей, наличные деньги остаются неотъемлемой частью нашей жизни. Однако обращаться с ними нужно внимательно, ведь поврежденные или, что еще хуже, поддельные купюры могут доставить немало проблем.
Поврежденные деньги: что делать?
Банкноты с небольшими дефектами (потертости, пятна) принимаются к оплате без ограничений. А вот сильно поврежденные купюры (разорванные, склеенные) могут вызвать затруднения в магазинах. В этом случае обратитесь в любой банк с паспортом. Если от купюры сохранилось более 55%, ее обменяют на новую.
Осторожно: фальшивки!
Распространение фальшивых денег - уголовное преступление. Будьте бдительны! Обращайте внимание на:
Качество бумаги: у настоящих купюр она плотная, хрустящая.
Водяные знаки: их видно на просвет.
Защитную нить: она встроена в бумагу и имеет особые признаки.
Микротекст: надписи, которые можно разглядеть только под лупой.
Рельефные изображения: они ощущаются на ощупь.
Для уверенности воспользуйтесь мобильными приложениями для проверки купюр или обратитесь в банк.
Помните:
Храните деньги в безопасном месте.
Не пересчитывайте их на виду у посторонних.
Будьте осторожны в банкоматах.
Не доверяйте незнакомцам, предлагающим обмен валюты.
Статистика говорит сама за себя: в 2022 году в России было изъято свыше 12 000 фальшивых купюр! Будьте бдительны и берегите свои деньги!
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