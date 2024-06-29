Бумага вместо мяса: эти марки колбасы стоит обходить в магазине за версту

Не вся колбаса одинаково полезна! Роскачество провело масштабное исследование и составило "черный список" производителей, чьи продукты не соответствуют стандартам качества и безопасности.



В чем провинились производители?



Экспертиза выявила ряд серьезных нарушений:



Химия вместо вкуса: в некоторых образцах обнаружены скрытые красители, которые могут вызвать аллергию и нанести вред здоровью.

Опасные добавки: присутствие антибиотиков в колбасе - это не только нарушение технологии, но и угроза для потребителей. Попадая в организм, они способствуют развитию устойчивости к лекарственным препаратам.

Подмена понятий: в сервелатах некоторых марок обнаружено птичье мясо и соя - недопустимая фальсификация для продукта этой категории.



Какие марки попали в опалу?



Антирейтинг возглавили сервелаты следующих производителей:"Дмитрогорский продукт": продукт содержит скрытые красители и следы антибиотиков."Стародворские колбасы": вместо говядины и свинины - птица и соя."Йола Агрохолдинг": обнаружены антибиотики."Егорьевская": продукт получил низшие баллы и не рекомендуется к употреблению.Как уберечь себя от некачественной продукции?Роскачество советует быть предельно внимательными при выборе колбасных изделий: внимательно изучайте состав, не стесняйтесь требовать сертификаты качества и отказывайтесь от покупки при наименьшем подозрении на недоброкачественность. Помните: от вашего выбора зависит не только вкус блюда, но и ваше здоровье!