Бумага вместо мяса: эти марки колбасы стоит обходить в магазине за версту
Не вся колбаса одинаково полезна! Роскачество провело масштабное исследование и составило "черный список" производителей, чьи продукты не соответствуют стандартам качества и безопасности.
В чем провинились производители?
Экспертиза выявила ряд серьезных нарушений:
Химия вместо вкуса: в некоторых образцах обнаружены скрытые красители, которые могут вызвать аллергию и нанести вред здоровью.
Опасные добавки: присутствие антибиотиков в колбасе - это не только нарушение технологии, но и угроза для потребителей. Попадая в организм, они способствуют развитию устойчивости к лекарственным препаратам.
Подмена понятий: в сервелатах некоторых марок обнаружено птичье мясо и соя - недопустимая фальсификация для продукта этой категории.
Какие марки попали в опалу?
Антирейтинг возглавили сервелаты следующих производителей:
"Дмитрогорский продукт": продукт содержит скрытые красители и следы антибиотиков.
"Стародворские колбасы": вместо говядины и свинины - птица и соя.
"Йола Агрохолдинг": обнаружены антибиотики.
"Егорьевская": продукт получил низшие баллы и не рекомендуется к употреблению.
Как уберечь себя от некачественной продукции?
Роскачество советует быть предельно внимательными при выборе колбасных изделий: внимательно изучайте состав, не стесняйтесь требовать сертификаты качества и отказывайтесь от покупки при наименьшем подозрении на недоброкачественность. Помните: от вашего выбора зависит не только вкус блюда, но и ваше здоровье!
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань