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· 16+ · Алина Алмакаева

Бумага вместо мяса: эти марки колбасы стоит обходить в магазине за версту

Не вся колбаса одинаково полезна!  Роскачество провело масштабное исследование  и  составило  "черный список"  производителей,  чьи  продукты  не  соответствуют  стандартам  качества  и  безопасности.

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Не вся колбаса одинаково полезна! Роскачество провело масштабное исследование и составило "черный список" производителей, чьи продукты не соответствуют стандартам качества и безопасности.

В чем провинились производители?

Экспертиза выявила ряд серьезных нарушений:

Химия вместо вкуса: в некоторых образцах обнаружены скрытые красители, которые могут вызвать аллергию и нанести вред здоровью.
Опасные добавки: присутствие антибиотиков в колбасе - это не только нарушение технологии, но и угроза для потребителей. Попадая в организм, они способствуют развитию устойчивости к лекарственным препаратам.
Подмена понятий: в сервелатах некоторых марок обнаружено птичье мясо и соя - недопустимая фальсификация для продукта этой категории.

Какие марки попали в опалу?


Антирейтинг возглавили сервелаты следующих производителей:

"Дмитрогорский продукт": продукт содержит скрытые красители и следы антибиотиков.
"Стародворские колбасы": вместо говядины и свинины - птица и соя.
"Йола Агрохолдинг": обнаружены антибиотики.
"Егорьевская": продукт получил низшие баллы и не рекомендуется к употреблению.

Как уберечь себя от некачественной продукции?

Роскачество советует быть предельно внимательными при выборе колбасных изделий: внимательно изучайте состав, не стесняйтесь требовать сертификаты качества и отказывайтесь от покупки при наименьшем подозрении на недоброкачественность. Помните: от вашего выбора зависит не только вкус блюда, но и ваше здоровье!

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