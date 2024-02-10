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· Алина Алмакаева

Букет не засохнет месяцами: 1 ложка такого средства сохранит пышными бутоны всегда

Букет не засохнет месяцами: 1 ложка такого средства сохранит пышными бутоны всегда

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Для продления свежести букета цветов можно воспользоваться простым, но эффективным методом, который позволит дольше наслаждаться их красотой. Если добавить небольшое количество обычной пищевой соды, примерно чайную ложку, в воду перед тем, как поместить букет в вазу, а затем укоротить стебли цветов и поместить их в эту воду с содой, это позволит сохранить свежесть букета на дольший срок.

Тайна успеха заключается в том, что сода создает щелочную среду, которая способствует обеззараживанию воды в вазе. Это препятствует размножению бактерий и грибков, что обычно приводит к ускоренному загниванию цветов. Благодаря этому попросту средству, ваш букет будет оставаться свежим и привлекательным на протяжении гораздо более продолжительного периода времени, радуя вас и вашего получателя своим видом и ароматом.

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