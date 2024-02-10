Букет не засохнет месяцами: 1 ложка такого средства сохранит пышными бутоны всегда

Для продления свежести букета цветов можно воспользоваться простым, но эффективным методом, который позволит дольше наслаждаться их красотой. Если добавить небольшое количество обычной пищевой соды, примерно чайную ложку, в воду перед тем, как поместить букет в вазу, а затем укоротить стебли цветов и поместить их в эту воду с содой, это позволит сохранить свежесть букета на дольший срок.

Тайна успеха заключается в том, что сода создает щелочную среду, которая способствует обеззараживанию воды в вазе. Это препятствует размножению бактерий и грибков, что обычно приводит к ускоренному загниванию цветов. Благодаря этому попросту средству, ваш букет будет оставаться свежим и привлекательным на протяжении гораздо более продолжительного периода времени, радуя вас и вашего получателя своим видом и ароматом.