Букет не засохнет месяцами: 1 ложка чудо-средства сохранит пышными бутоны всегда

Получение красивого цветочного букета - это приятное событие для каждой женщины. Однако, часто цветы, которыми их одаривают, начинают вянуть уже через несколько дней. Если вы хотите, чтобы ваш цветочный букет доставлял радость глазу как можно дольше, есть простой способ сделать его более долговечным. Для этого вам потребуется обычная пищевая сода.

Перед помещением букета в вазу, добавьте небольшое количество соды, примерно чайную ложку, в воду. Затем укоротите стебли каждого цветка и поместите их в вазу с водой и содой.