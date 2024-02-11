Новости России
· Алина Алмакаева

Букет не засохнет месяцами: 1 ложка чудо-средства сохранит пышными бутоны всегда

Букет не засохнет месяцами: 1 ложка чудо-средства сохранит пышными бутоны всегда

Подписаться в Telegram

Получение красивого цветочного букета - это приятное событие для каждой женщины. Однако, часто цветы, которыми их одаривают, начинают вянуть уже через несколько дней. Если вы хотите, чтобы ваш цветочный букет доставлял радость глазу как можно дольше, есть простой способ сделать его более долговечным. Для этого вам потребуется обычная пищевая сода.

Перед помещением букета в вазу, добавьте небольшое количество соды, примерно чайную ложку, в воду. Затем укоротите стебли каждого цветка и поместите их в вазу с водой и содой.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

день назад

Известны районы РТ с самой высокой зарплатой в сельском хозяйстве

поморить тараканов фирмы

Новости Татарстана

5 часов назад

Рузиль Минекаев на шоу ТНТ: «В детстве я воровал!»

Интересное в Казани

3 дня назад

“Все, что сегодня делает моя команда, сперва я проделала сама”: как обычная сотрудница банка из Казани основала строительную компанию

дверь купе межкомнатная установка в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани отменили встречу с Мизулиной

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается сильный мороз

Новости Татарстана

7 часов назад

Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в зону СВО

Новости Татарстана

день назад

В Казани был семейный турнир по шахматам
Лонгриды
день назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году

Новости Татарстана

5 часов назад

Рузиль Минекаев на шоу ТНТ: «В детстве я воровал!»

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане проведут капремонт 105 медучреждений

Новости Татарстана

7 часов назад

Глава Алексеевского района доставил партию гуманитарного груза в зону СВО

Новости Татарстана

7 часов назад

В центре Казани водитель на BMW сбил трех пешеходов
Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года
Лонгриды
6 дней назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

7 часов назад

Житель Казани побил европейский и российский рекорды по бегу

Новости Татарстана

9 часов назад

В Казани Kia на скорости влетела в иномарку и опрокинулась

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане объем ритуальных услуг за год снизился на 0,8%
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы