«Будут жить без пенсии»: теперь миллионы пожилых россиян старше 60 лет будут вынуждены искать работу

В 2025 году пенсионеры в России ожидают увеличения средней страховой пенсии до 24 тысяч рублей в результате индексации на 7,5%. Тем не менее, финансовые эксперты предупреждают, что это повышение не решит проблему обеспечения достойного уровня жизни для пожилых людей.

Владислав Антонов, аналитик компании BitRiver, в беседе с «Газетой.ру» подчеркнул, что увеличение пенсии не сможет компенсировать значительный рост стоимости жизни, особенно на фоне увеличения цен на товары и услуги.

Текущие расходы пенсионеров: коммунальные и медицинские нужды

Антонов указывает, что большая часть пенсионного бюджета уходит на оплату коммунальных услуг и медицинские расходы, оставляя мало средств на качественное питание. Это влечёт за собой понижение уровня здоровья, что вновь увеличивает расходы на лекарства, создавая порочный круг финансовой нестабильности для пенсионеров.

Проблемы с накопительной частью пенсий

Антонов также обращает внимание на проблему заморозки накопительной части пенсий, начавшуюся в 2014 году, что ограничивает возможности пенсионеров по формированию дополнительных сбережений. В 2023 году государство экономило значительные средства за счёт этой меры, но не инвестировало их в будущее пенсионеров. Это сокращает финансовую безопасность граждан и уменьшает их способность к самостоятельному планированию старости.

Сложности в расчёте пенсий

Система начисления пенсий в России сложна и непонятна для многих граждан, что делает трудным планирование их финансового будущего. Антонов призывает к упрощению процесса начисления пенсионных баллов и увеличению прозрачности в этой системе.

Каковы перспективы индексации?

Несмотря на планируемую индексацию пенсий, которая начнётся с 1 января 2025 года и обещает увеличение на минимум 1,3 тысячи рублей, Антонов и другие эксперты считают, что такие меры не отвечают реальным потребностям пенсионеров. Привязка увеличения пенсий к фактическому росту цен могла бы более эффективно адресовать проблему сохранения покупательной способности пенсионеров.

Предложения по реформе пенсионной системы

Для улучшения ситуации эксперт предлагает следующие меры:

Привязка индексации к реальному росту цен — это поможет пенсиям соответствовать текущему уровню инфляции.

Разморозка накопительной части пенсий — возврат этих средств пенсионерам даст им возможность накапливать средства на старость.

Упрощение системы начисления пенсий — делает процесс более понятным и доступным для планирования.

Пока реформы не будут реализованы, пенсионеры в России продолжат сталкиваться с финансовыми трудностями. Индексация на 7,5% является лишь временным решением, не способным на фондаментальном уровне улучшить их материальное положение.

