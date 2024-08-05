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· 16+ · Алина Алмакаева

Будут выше до 50 процентов: какие товары сильно вырастут в цене в августе

Уже в середине августа россиянам стоит  готовит...

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Уже в середине августа россиянам стоит готовиться к резкому скачку цен на широкий спектр импортных товаров. Это связано с повышением налоговой ставки на ввозные пошлины для стран, которые, по мнению властей, ведут недружественную политику по отношению к России.

Постановление вступит в силу в конце июля, а его последствия ощутит на себе каждый покупатель уже через пару недель. Эксперты предупреждают: цены могут взлететь на 15-50%!

Что станет дороже?

Продукты: сладости (Nutella, Oreo, Milka, Chupa Chups, Ritter Sport, Toffifee, Toblerone и др.) подорожают примерно на 15%. Исключение составит продукция из "дружественных" стран, например, Турции.

Косметика и парфюмерия: известные бренды станут недоступнее на 35%.

Одежда: импорт из стран Балтии подорожает на все 50%.

Также в "зоне риска" строительные материалы, охотничье и спортивное оружие, электроника.

Документ будет действовать до конца года, но, скорее всего, его продлят и в 2025 году. Эксперты рекомендуют готовиться к росту цен и пересмотреть свои потребительские привычки.

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