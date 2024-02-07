Будут светить ярче звезд: Володина назвала знак, для которого 2024 год станет уникальным

Под покровительством Зеленого Деревянного Дракона, представители знака Близнецов будут наслаждаться успехом, любовью и головокружительной карьерой в 2024 году. Начало года уже ярко освещено благоприятными событиями для них, а такой вектор сохранится и впоследствии. Василиса Володина отмечает их как главных счастливчиков текущего года.

Представители воздушной стихии будут постоянно находиться в центре внимания, а Дракон будет активно поддерживать их успехи, привлекая восхищенное внимание публики к их деятельности. Переход Юпитера в их первый дом в мае привнесет им уверенность в себе и смелость. Эти неординарные личности наконец-то смогут громко заявить о себе, использовать различные каналы и платформы для самореализации.

В 2024 году Близнецам важно не скрывать свои достижения, а активно демонстрировать свою внешность, профессиональные навыки, знания, дипломы, опыт и идеи. Мир будет готов восхищаться и подражать им. Они не должны останавливаться, а находить новые аспекты своего таланта и настойчиво отстаивать свою позицию в обществе, сообщает pg21.