«Будут списывать с карты». Всех, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, ждет новое правило

Покупателей крупнейших онлайн-платформ, таких как Wildberries, AliExpress, Ozon и других, предупредили о введении новых правил, которые в скором времени затронут всех, кто пользуется этими сервисами.

Согласно изменениям, средства могут списываться с привязанных банковских карт в определённых ситуациях. Это нововведение сопровождается увеличением активности мошенников, что делает безопасность интернет-покупок ещё более важной.

Что изменится?

Новые правила предполагают, что в случае, если пользователь подтверждает привязку карты к своему аккаунту на платформе, средства с неё могут быть списаны автоматически в следующих ситуациях:

Повторяющиеся платежи: например, для подписок или отсроченной оплаты товаров.

Списания за невыкупленные заказы: если покупатель оформил заказ, но не выкупил товар, платформа может удержать средства в качестве компенсации.

Возвраты средств: в ряде случаев при возврате товара система может удерживать средства временно до завершения проверки.

Покупателям рекомендуется внимательно изучить новые условия использования, чтобы избежать неожиданных списаний.

Мошенники активизировались: на что обратить внимание?

С началом сезона распродаж, таких как Черная пятница и Новогодние скидки, участились случаи мошенничества. Злоумышленники создают поддельные копии страниц популярных интернет-магазинов, перенаправляя пользователей на фальшивые сайты.

Как работают мошенники?

Фальшивые страницы: они выглядят практически идентично настоящим сайтам, вплоть до логотипов, дизайна и интерфейса.

Перенаправление через мессенджеры: боты в Telegram или рассылки с поддельными ссылками заставляют пользователей думать, что они находятся на официальном сайте.

Кража данных: как только пользователь вводит данные своей карты, мошенники получают доступ к его финансам и могут списать суммы до 150 тысяч рублей или больше.

Как защитить себя?

Проверяйте URL сайта

Убедитесь, что адрес сайта начинается с «https://» и содержит правильное название платформы. Любые отклонения в названии могут быть признаком фальшивки.

Не переходите по сомнительным ссылкам

Получили сообщение с «выгодным предложением» или «уникальной скидкой»? Лучше зайдите на сайт напрямую, не переходя по ссылке.

Используйте виртуальные карты

Для покупок в интернете лучше привязать карту с ограниченным лимитом. Это предотвратит кражу крупных сумм.

Устанавливайте двухфакторную аутентификацию

Включите защиту аккаунта на онлайн-платформах через подтверждение входа по SMS или приложению.

Проверяйте отзывы и информацию

Если сайт вызывает сомнения, проверьте его через поисковую систему или ознакомьтесь с отзывами других пользователей.

Какие платформы уже попали под удар?

Мошенники активно создают копии таких платформ, как Wildberries, Ozon и AliExpress. Отличить подделку бывает непросто, особенно если она предложена в рекламных объявлениях.

Новые правила оплаты и активность мошенников требуют от покупателей ещё большей внимательности. Привязывая карту к аккаунту на онлайн-платформе, важно тщательно изучить условия и следить за подозрительными действиями. В сезон скидок мошенники активизируются, и защита своих данных становится приоритетом.