«Будут списывать с карты». Всех, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, ждет новое правило
Яндекс Карты
Покупателей крупнейших онлайн-платформ, таких как Wildberries, AliExpress, Ozon и других, предупредили о введении новых правил, которые в скором времени затронут всех, кто пользуется этими сервисами.
Согласно изменениям, средства могут списываться с привязанных банковских карт в определённых ситуациях. Это нововведение сопровождается увеличением активности мошенников, что делает безопасность интернет-покупок ещё более важной.
Что изменится?
Новые правила предполагают, что в случае, если пользователь подтверждает привязку карты к своему аккаунту на платформе, средства с неё могут быть списаны автоматически в следующих ситуациях:
- Повторяющиеся платежи: например, для подписок или отсроченной оплаты товаров.
- Списания за невыкупленные заказы: если покупатель оформил заказ, но не выкупил товар, платформа может удержать средства в качестве компенсации.
- Возвраты средств: в ряде случаев при возврате товара система может удерживать средства временно до завершения проверки.
Покупателям рекомендуется внимательно изучить новые условия использования, чтобы избежать неожиданных списаний.
Мошенники активизировались: на что обратить внимание?
С началом сезона распродаж, таких как Черная пятница и Новогодние скидки, участились случаи мошенничества. Злоумышленники создают поддельные копии страниц популярных интернет-магазинов, перенаправляя пользователей на фальшивые сайты.
Как работают мошенники?
- Фальшивые страницы: они выглядят практически идентично настоящим сайтам, вплоть до логотипов, дизайна и интерфейса.
- Перенаправление через мессенджеры: боты в Telegram или рассылки с поддельными ссылками заставляют пользователей думать, что они находятся на официальном сайте.
- Кража данных: как только пользователь вводит данные своей карты, мошенники получают доступ к его финансам и могут списать суммы до 150 тысяч рублей или больше.
Как защитить себя?
- Проверяйте URL сайта
Убедитесь, что адрес сайта начинается с «https://» и содержит правильное название платформы. Любые отклонения в названии могут быть признаком фальшивки.
- Не переходите по сомнительным ссылкам
Получили сообщение с «выгодным предложением» или «уникальной скидкой»? Лучше зайдите на сайт напрямую, не переходя по ссылке.
- Используйте виртуальные карты
Для покупок в интернете лучше привязать карту с ограниченным лимитом. Это предотвратит кражу крупных сумм.
- Устанавливайте двухфакторную аутентификацию
Включите защиту аккаунта на онлайн-платформах через подтверждение входа по SMS или приложению.
- Проверяйте отзывы и информацию
Если сайт вызывает сомнения, проверьте его через поисковую систему или ознакомьтесь с отзывами других пользователей.
Какие платформы уже попали под удар?
Мошенники активно создают копии таких платформ, как Wildberries, Ozon и AliExpress. Отличить подделку бывает непросто, особенно если она предложена в рекламных объявлениях.
Новые правила оплаты и активность мошенников требуют от покупателей ещё большей внимательности. Привязывая карту к аккаунту на онлайн-платформе, важно тщательно изучить условия и следить за подозрительными действиями. В сезон скидок мошенники активизируются, и защита своих данных становится приоритетом.
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