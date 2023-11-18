Будут продавать за копейки: стало известно какие товары подешевеют к Новому году

С каждым годом магазины по всей стране меняют свою систему ценообразования для товаров. Но это не всегда означает, что цены только растут. Фактически, многие товары на самом деле становятся доступнее и продаются за копейки. Эксперты поделились своими прогнозами относительно ожидаемых изменений цен для потребителей в предстоящем году.

Согласно экономисту Александру Сафронову, уже в начале декабря некоторые товары начнут снижать свою стоимость, в среднем, на 3-5 процентов. Однако для других товаров разница может составить несколько тысяч рублей.

Сафронов также уточнил, что первыми в очереди на снижение цен окажутся товары, связанные с летом и осенью, особенно те, которые уже продавались в предыдущие сезоны. Это касается автомобилей, техники и одежды. Важно отслеживать изменение цен, поскольку не все производители будут участвовать в планируемой акции. Стоимость импортных товаров может либо увеличиться, либо остаться на том же уровне. К таким товарам относятся алкоголь, мясные деликатесы, фрукты и овощи. Продукция иностранных производителей может подорожать на 10 процентов. Это связано с логистическими проблемами, перевозками и санкциями.

Конечно, решение о повышении цен на импортные товары принимается самими импортерами, но они также согласовывают этот шаг с крупными торговыми сетями. Эксперты рекомендуют приобретать необходимые товары уже сейчас, в ноябре, или после праздников. Вероятность того, что цены вернутся к своим привычным значениям, возрастает после января.