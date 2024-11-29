Будут лишены земли: всем, у кого участок в собственности - новое жесткое правило с 1 декабря 2024

Вопросы распоряжения совместной собственностью после развода нередко вызывают споры, особенно если речь идёт о земельных участках.

Согласно юристу Ирине Сиваковой, закон предусматривает определённые права и ограничения, которые важно учитывать при оформлении сделок.

Совместная собственность: что нужно знать

Если в браке супруг получил участок на праве постоянного пользования и впоследствии приватизировал его, эта земля автоматически считается совместным имуществом супругов. Это значит, что для заключения сделок, таких как дарение, требуется согласие второго супруга, даже если пара уже расторгла брак.

Можно ли обойтись без согласия бывшего супруга?

Согласно разъяснениям Верховного суда РФ, после расторжения брака согласие бывшего супруга на сделки с общей собственностью не требуется. Например, если женщина хочет подарить участок своей матери, она может оформить договор дарения и зарегистрировать его в ЕГРН без участия бывшего мужа.

Но бывший супруг имеет право оспорить сделку в течение года. Чтобы это сделать, он должен доказать, что одаряемый был осведомлён о его несогласии на дарение.

Как избежать проблем?

Чтобы обезопасить себя от возможных споров, необходимо тщательно подходить к оформлению сделки. Вот несколько рекомендаций:

Соблюдайте юридическую прозрачность: оформляйте все документы согласно законодательству и фиксируйте каждый этап сделки.

Проконсультируйтесь с юристом: это поможет убедиться, что ваши действия соответствуют закону.

Уведомите бывшего супруга: хотя закон этого не требует, такое уведомление может предотвратить возможные претензии.

Практика оспаривания сделок

Судебная практика показывает, что многие споры по сделкам с совместной собственностью связаны с недоказанностью уведомления второй стороны или отсутствием согласия. Это особенно актуально для дарения, где важен факт добровольности и прозрачности сделки.

Дарение участка после развода — процесс, связанный с юридическими тонкостями. Несмотря на то, что закон допускает оформление сделки без согласия бывшего супруга, его право оспорить сделку остаётся актуальным. Чтобы избежать споров, важно обеспечить полное соответствие закону и консультироваться со специалистами.