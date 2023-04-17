Российские военные заметили в зоне спецоперации признаки скорого контрнаступления ВСУ

Пока в мире отчаянно спорят, состоится или нет обещанное контрнаступление ВСУ на позиции ВС РФ, российские военные начали замечать определенные признаки готовящейся активности укровоинов.

Так, "МК" сообщает, что ВСУ усилили обстрелы по всей линии соприкосновения, даже в тыл к россиянам прилетают все чаще американские РСЗО HIMARS и ракеты "Ольха".

Разведка отмечает, что Зеленский сильно торопит свои генералов, чтобы представить миру победу или успешное начало операции к старту саммита НАТО, который намечен на июль.

Россияне не просто наблюдают за тем, как "засуетились" укровоины, принимаются ответные меры, направленные на укрепление позиций ВС РФ.