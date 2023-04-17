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"Будут гореть как свечи, помяните мое слово": российские военные заметили в зоне СВО признаки скорого контрнаступления ВСУ

Российские военные заметили в зоне спецоперации признаки скорого контрнаступления ВСУ
"Будут гореть как свечи, помяните мое слово": российские военные заметили в зоне СВО признаки скорого контрнаступления ВСУ

Фото: открытые источники

Пока в мире отчаянно спорят, состоится или нет обещанное контрнаступление ВСУ на позиции ВС РФ, российские военные начали замечать определенные признаки готовящейся активности укровоинов.

Так, "МК" сообщает, что ВСУ усилили обстрелы по всей линии соприкосновения, даже в тыл к россиянам прилетают все чаще американские РСЗО HIMARS и ракеты "Ольха".

Разведка отмечает, что Зеленский сильно торопит свои генералов, чтобы представить миру победу или успешное начало операции к старту саммита НАТО, который намечен на июль.

Россияне не просто наблюдают за тем, как "засуетились" укровоины, принимаются ответные меры, направленные на укрепление позиций ВС РФ.

"У нас появится и своя "воздушная артиллерия", способная поражать механизированные колонны и отдельно стоящую или находящуюся в движении вражескую технику … "Абрамсы" и "Леопарды" будут гореть как свечи, помяните моё слово", - сообщил с передовой бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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