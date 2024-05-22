Будет запрещено уже с июня: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах установлены счетчики

Счетчики проверены, документы не нужны: новое правило для собственников квартир



Собственникам квартир, оборудованных индивидуальными приборами учета ресурсов, больше не нужно предоставлять документальное подтверждение их поверки. Это новое правило, утвержденное на высшем законодательном уровне, облегчает жизнь владельцам квартир по всей России.



Юрист Максим Иванов рассказал PRIMPRESS о том, что управляющие компании не имеют права требовать от собственников квартир документы о проверке счетчиков. Все необходимые данные хранятся в Росреестре и доступны управляющим компаниям.

"Раньше мы часто сталкивались с ситуациями, когда управляющие компании требовали от собственников документы о поверке счетчиков, угрожая завышенными тарифами в случае отказа. Но теперь это незаконно", - пояснил Максим Иванов.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подтвердило законность нового правила. Если прибор учета прошел проверку и исправен, то никаких дополнительных документов предоставлять не нужно.



Это новое правило значительно упрощает жизнь собственников квартир и делает процесс расчета за коммунальные услуги более прозрачным.



Важно отметить, что ответственность за своевременную поверку и отслеживание состояния приборов учета лежит на управляющих компаниях. Собственники квартир могут быть уверены в том, что их счетчики прошли необходимую проверку и работают корректно.