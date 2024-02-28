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Будет запрещено уже с 1 марта: ограничения введены для всех, у кого есть дача или огород

Будет запрещено уже с 1 марта: ограничения введены для всех, у кого есть дача или огород

homo-expertus.ru

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Россиянам сообщают, что, если у них есть собственные дача или загородный дом, то им важно знать о новых правилах, которые начали действовать в Российской Федерации с начала 2024 года.

Эти правила определяют время, которое вы можете проводить на своем участке.

По новым правилам, вы можете проживать в своем частном жилом доме, если он оборудован всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, в течение всего года.

Однако для загородных домов ситуация иная: обычно в них никто не проживает зимой, и все системы отключаются на этот период. Поэтому жить в таких домах круглый год запрещено, и вам не стоит ожидать подключения коммуникаций зимой, а именно с начала октября по апрель.

В то же время, посещать свои загородные дома вне установленного периода по-прежнему можно, но использовать их в полном объеме не получится, сообщает progorod33.

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