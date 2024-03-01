Будет запрещено с марта: ограничения введены для всех, у кого есть дача или огород

Граждане России должны быть уведомлены о введении с начала 2024 года новых норм, регулирующих владельцев загородных домов и участков.

Согласно этим изменениям, жители частных домов или дач могут проживать там круглогодично, как в холодное, так и в теплое время года, при условии, что их жилища обеспечены всем необходимым для комфортной жизни, включая отопление и водоснабжение.

Однако, если в этих частных домах отсутствуют упомянутые коммуникации или они отключаются на зимний период, проживание в них круглогодично запрещено. Рекомендуется посещать их лишь на короткий срок, например, для осмотра имущества или очистки от снега.

Период, признаваемый холодным и непригодным для проживания в загородном доме без отопления и водоснабжения, начинается с 1 октября и заканчивается 1 апреля, сообщил информационно-новостной портал progorod33.