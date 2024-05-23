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Будет запрещено с июня: в силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах установлены счетчики

Жителей России предупреждают о неправомерных действиях некоторых управляющих компаний.

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Жителей России предупреждают о неправомерных действиях некоторых управляющих компаний.

Как сообщает PRIMPRESS, юрист Максим Иванов разъяснил ситуацию с документальным подтверждением проверки квартирных счетчиков.

По словам эксперта, ряд УК незаконно требуют от жильцов предоставления документов о проверке счетчиков, угрожая в противном случае начислить плату за коммунальные услуги по повышенным тарифам. Однако такие действия не имеют законных оснований.

"Информация о проверках всех приборов учета хранится в Росреестре, и коммунальщики могут получить ее оттуда самостоятельно, - поясняет Максим Иванов. - Граждане не обязаны предоставлять какие-либо документы, если счетчик исправен и своевременно прошел поверку".

Это подтверждает и официальная позиция Минстроя России. Ведомство напомнило, что представление документов о проверке счетчиков не требуется, если прибор учета признан годным к эксплуатации.

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