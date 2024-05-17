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«Будет запрещено с 17 мая»: в законную силу вступает новое правило для всех граждан, у которых в квартирах установлены счетчики

Новое правило, касающееся владельцев и собственников квартир с установленными бытовыми приборами учета ресурсов, было одобрено на высшем законодательном уровне.

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Новое правило, касающееся владельцев и собственников квартир с установленными бытовыми приборами учета ресурсов, было одобрено на высшем законодательном уровне, сообщает PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов пояснил жителям России, что управляющие домовые компании не имеют права требовать от собственников квартир документального подтверждения проведенной поверки квартирных счетчиков, как это может быть в некоторых городах и регионах страны. Он уточнил, что информация о проведенных поверках прибора учета ресурсов хранится в Росреестре и доступна для коммунальных служб.

В настоящее время жители РФ продолжают сталкиваться с ситуациями, когда сотрудники управляющих компаний требуют от владельцев квартир предоставить документы, подтверждающие поверку счетчиков, угрожая повышенными тарифами на воду. Однако такие действия являются незаконными, подтвердило правительство Российской Федерации: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отметило, что если прибор учета ресурсов прошел поверку и работает исправно, то дополнительные подтверждения не требуются, пояснил Максим Иванов.

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