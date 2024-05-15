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«Будет запрещено с 16 мая»: в законную силу вступает новое правило для всех, у кого в квартирах установлены счетчики

Владельцы квартир с установленными приборами учета ресурсов могут быть уверены в новом правиле, которое подтверждено на самом высоком уровне законодательства.

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По информации от PRIMPRESS, владельцы квартир с установленными приборами учета ресурсов могут быть уверены в новом правиле, которое подтверждено на самом высоком уровне законодательства.

Юрист Максим Иванов разъяснил общественности, что управляющие компании не могут требовать от собственников документальное подтверждение проверки квартирных счетчиков, поскольку эти данные доступны в Росреестре и могут быть предоставлены соответствующим службам.

Граждане часто сталкиваются с ситуациями, когда сотрудники УК требуют предоставления документов о проверке счетчиков с угрозами повышения тарифов на воду. Однако правительство Российской Федерации подтвердило незаконность таких действий. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подчеркнуло, что если прибор учета был проверен и работоспособен, то дополнительные документы не требуются, как подчеркнул Максим Иванов.

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