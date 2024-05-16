«Будет запрещено с 16 мая»: в законную силу вступает новое правило для всех россиян, у которых в квартирах установлены счетчики

Новое правило для владельцев квартир с установленными приборами учета ресурсов было утверждено на законодательном уровне. Пишет PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов сообщил о том, что управляющие компании не могут требовать от собственников документального подтверждения проверки квартирных счетчиков. Все данные об этом хранятся в Росреестре и могут быть получены коммунальными службами.

Правительство Российской Федерации подтвердило, что владельцам квартир не нужно предоставлять подтверждения, если прибор учета ресурсов был проверен и исправен.