Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

«Будет запрещено с 16 мая»: в законную силу вступает новое правило для всех россиян, у которых в квартирах установлены счетчики

Новое правило для владельцев квартир с установленными приборами учета ресурсов было утверждено на законодательном уровне.

Подписаться в Telegram

Новое правило для владельцев квартир с установленными приборами учета ресурсов было утверждено на законодательном уровне. Пишет PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов сообщил о том, что управляющие компании не могут требовать от собственников документального подтверждения проверки квартирных счетчиков. Все данные об этом хранятся в Росреестре и могут быть получены коммунальными службами.

Правительство Российской Федерации подтвердило, что владельцам квартир не нужно предоставлять подтверждения, если прибор учета ресурсов был проверен и исправен.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Интересное в Казани

день назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

уничтожение тараканов москва цена санэпидемстанция

Новости Татарстана

день назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

перевозка свиней автотранспортом в Москве

Новости Татарстана

3 часа назад

Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни

Новости Татарстана

день назад

ПВО сбили украинский БПЛА над Татарстаном

Новости Казани

4 часа назад

Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Новости Татарстана

день назад

Талибы* прибыли в Казань

Новости Татарстана

день назад

В Казани открыли движение по улице Московской
Лонгриды
4 часа назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

3 часа назад

В Казани на ул. 2-й Туринской до конца мая ограничат движение

Интересное в Казани

день назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков

Новости Татарстана

3 часа назад

В «Нижнекамскнефтехиме» во время испытаний произошел взрыв

Новости Казани

4 часа назад

Турпоток на майские праздники в Казанском Кремле за год стал больше на 52%
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
6 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

5 часов назад

В Казани восстановят комплекс Казанского Богородицкого монастыря

Новости Татарстана

5 часов назад

На обходе Челнов и Нижнекамска устанавливают линии электроосвещения

Новости Казани

5 часов назад

В Казани изменится маршрут автобуса №74
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники