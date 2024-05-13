«Будет запрещено с 15 мая»: в законную силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах установлены счетчики
По информации от PRIMPRESS, новое правило, касающееся владельцев квартир с установленными приборами учета ресурсов, было утверждено на высшем уровне законодательства.
Юрист Максим Иванов пояснил россиянам, что управляющие компании не могут требовать от собственников документы о поверке квартирных счетчиков, поскольку эти данные хранятся в Росреестре и доступны для коммунальных служб.
Это подтверждено правительством Российской Федерации, которое отметило, что если счетчик прошел поверку и работает исправно, дополнительные подтверждения не требуются.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань