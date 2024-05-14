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«Будет запрещено с 15 мая»: в законную силу вступает новое правило для всех, у кого в квартирах установлены счетчики

Юрист Максим Иванов пояснил россиянам, что управляющие домовые компании не могут требовать от собственников документального подтверждения поверки квартирных счетчиков, поскольку эти данные доступны в Росреестре и могут быть получены коммунальщиками.

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Недавно было утверждено новое правило для владельцев квартир с установленными приборами учета ресурсов, сообщает PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов пояснил россиянам, что управляющие домовые компании не могут требовать от собственников документального подтверждения поверки квартирных счетчиков, поскольку эти данные доступны в Росреестре и могут быть получены коммунальщиками.

Это связано с тем, что многие граждане сталкиваются с ситуациями, когда им грозят завышенными тарифами за воду, требуя представить подтверждение поверки счетчиков. Однако правительство Российской Федерации подтвердило, что в случае исправности прибора учета подтверждения не требуются. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ отметило, что это незаконно.

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