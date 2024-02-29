Новости России
· Ульяна Сенько

Будет запрещено с 1 марта: ограничения введены для всех, у кого есть дача или огород

Будет запрещено с 1 марта: ограничения введены для всех, у кого есть дача или огород

shutterstock.com

Подписаться в Telegram

Гражданам Российской Федерации сообщают, что с начала 2024 года в стране начали действовать новые нормы, контролирующие владельцев и собственников загородных домов и участков.

Согласно нововведению, в частных домах или дачах можно проживать весь год, а именно, и в холодные, и в теплые времена года, только в том случае, если они оборудованы всеми необходимыми для комфортной жизни условиями, включая отопление и водоснабжение.

Если же частные дома, в которых нет вышеназванных коммуникаций, или они отключаются на холодное время года, то в них проживать в течение всего года запрещено. Посещать их рекомендуется только на короткое время, чтобы проверить состояние имущества или, например, почистить снег.

Период, который считается холодным и запрещенным для проживания в загородном доме без отопления и водоснабжения, начинается 1 октября и заканчивается 1 апреля, пишет progorod33.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

обработка от тараканов в москве дезинфекция дешево

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин взял под контроль дело о гибели новорожденного в Челнах

Интересное в Казани

3 дня назад

Для дочки, жены, мамы и бабушки: выбираем подарки к 8 марта

внедрение crm стоимость в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани одна школа обгоняет всю Башкирию по количеству олимпиадников

Новости Казани

день назад

В ТЦ «Квартал» Казани закрылся гипермаркет «Магнит»

Новости Казани

день назад

Метшин считает Куюки и Салмачи ошибками 90-х

Новости Казани

день назад

«Татинвестгражданпроект» представил эскизы новых станций метро Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

Бастрыкин взял под контроль дело об избиении подростка в Челнах

Лонгриды
день назад

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Перевалили за 300 серию за 11 лет: уроженец Татарстана Сергей Рудзевич о съемках новых серий «СашиТани» на ТНТ

Новости Татарстана

8 часов назад

В Казани около 400 домов находятся под риском затопления

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Женский форум: редакция раскрывает секреты, о которых вы не знали

Новости Татарстана

9 часов назад

В Минобре РТ осудили школьников, снимающих скандалы на телефон

Новости Татарстана

9 часов назад

Путин: на обновление общественного транспорта выделят 150 млрд рублей
Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов
Лонгриды
6 дней назад

Готовимся пересесть на лодки? Ждать ли в Казани сильное половодье из-за рекордных снегопадов

Новости Казани

10 часов назад

На защиту коммуникаций из-за строительства метро Казани потратят 707 млн рублей

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане прогнозируют температурные качели от -18 до +1 градусов

Новости Татарстана

10 часов назад

Путин заявил об исторически низком уровне детской смертности в России
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой