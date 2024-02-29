Будет запрещено с 1 марта: ограничения введены для всех, у кого есть дача или огород

Гражданам Российской Федерации сообщают, что с начала 2024 года в стране начали действовать новые нормы, контролирующие владельцев и собственников загородных домов и участков.

Согласно нововведению, в частных домах или дачах можно проживать весь год, а именно, и в холодные, и в теплые времена года, только в том случае, если они оборудованы всеми необходимыми для комфортной жизни условиями, включая отопление и водоснабжение.

Если же частные дома, в которых нет вышеназванных коммуникаций, или они отключаются на холодное время года, то в них проживать в течение всего года запрещено. Посещать их рекомендуется только на короткое время, чтобы проверить состояние имущества или, например, почистить снег.

Период, который считается холодным и запрещенным для проживания в загородном доме без отопления и водоснабжения, начинается 1 октября и заканчивается 1 апреля, пишет progorod33.