Новое правило, затрагивающее владельцев квартир с установленными бытовыми приборами учета ресурсов, было утверждено на высшем уровне законодательства, сообщает информационное агентство PRIMPRESS.

Юрист Максим Иванов разъяснил жителям России, что управляющие компании не имеют права требовать от собственников квартир документального подтверждения проведенной поверки квартирных счетчиков, как это происходит в некоторых регионах страны. Специалист пояснил, что информация о поверках приборов учета хранится в Росреестре и доступна для коммунальных служб.

Пользователи Российской Федерации продолжают сталкиваться с ситуациями, когда сотрудники управляющих компаний требуют предоставить документы о поверке счетчиков, угрожая завышенными тарифами за воду. Однако такие действия являются незаконными, как подтвердило правительство России. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства отметило, что если прибор учета ресурсов прошел поверку и работает корректно, то наличие документов об этом не требуется, пояснил Максим Иванов.