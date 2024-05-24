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Будет запрещено с 1 июня: в законную силу вступило новое правило для каждого, у кого в квартирах установлены счетчики

Новые правила поверки счетчиков в квартирах.

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Новые правила поверки счетчиков в квартирах

Знаете ли вы, что больше не обязаны носить кипы бумаг в управляющую компанию после поверки квартирных счетчиков? Юрист Максим Иванов рассказал о важном изменении в законодательстве, которое защищает права собственников жилья.

До недавнего времени некоторые управляющие компании требовали от жильцов документального подтверждения проверки счетчиков воды и других ресурсов. В противном случае они угрожали начислять плату по завышенным тарифам. Однако такая практика теперь признана незаконной.

"Минстрой России официально разъяснил, что если прибор учета исправен и прошел поверку в установленный срок, жильцы не должны никому ничего доказывать, - поясняет Максим Иванов. - Все данные о поверках вносятся в Росреестр, и управляющие компании могут получить к ним доступ самостоятельно".

Поэтому, если вас пытаются заставить принести справки и акты о поверке счетчиков, смело ссылайтесь на позицию Минстроя. Ваши права защищены законом!

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