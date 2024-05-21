Будет запрещено с 1 июня: в силу вступило новое правило для всех, у кого в квартирах установлены счетчики

Согласно информации от PRIMPRESS, на высшем законодательном уровне было подтверждено новое правило, касающееся владельцев квартир с установленными бытовыми приборами учета ресурсов.

Юрист Максим Иванов пояснил, что управляющие домовые компании не имеют права требовать от собственников квартир документального подтверждения поверки квартирных счетчиков, как это делается в некоторых регионах России. Он уточнил, что все данные о проведенных проверках хранятся в Росреестре и доступны коммунальным службам.

Часто граждане РФ сталкиваются с ситуациями, когда сотрудники управляющих компаний требуют предоставить документы, подтверждающие поверку счетчиков, и угрожают завышенными тарифами за воду. Однако такие действия являются незаконными, как подтверждено правительством Российской Федерации. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отметило, что если прибор учета ресурсов прошел поверку и функционирует исправно, то нет необходимости предоставлять дополнительные подтверждения, сообщил Максим Иванов.