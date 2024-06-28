В России продолжается активная работа по улучшению условий жизни пенсионеров, особенно тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию.

Как сообщает издание «Про Город Киров», в стране внедряется система дополнительных пенсионных выплат для работающих пенсионеров.

Важно: речь идет не об удвоении пенсии, а о совершенно новом виде выплат, которые станут дополнительным финансовым стимулом для продолжения трудовой деятельности.

Кто может претендовать на вторую пенсию?

Пенсионеры с особым стажем, в том числе бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур, достигшие пенсионного возраста (65 лет — мужчины, 60 лет — женщины).

Пенсионеры с гражданским стажем не менее 15 лет, имеющие не менее 28,2 пенсионных баллов.

Цели и преимущества новой меры:

Поддержка граждан, продолжающих трудиться и приносить пользу экономике страны. Признание важности трудового вклада пожилых граждан. Создание дополнительных условий для комфортной жизни в пожилом возрасте.

Как рассчитывается размер второй пенсии?

Размер дополнительных выплат рассчитывается индивидуально, с учетом стажа, возраста, суммы пенсионных накоплений и других факторов.

Введение второй пенсии — это значимый шаг в сторону повышения благосостояния пожилых граждан и признания их значимости для общества.