Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Будет вторая пенсия»: в Российской Федерации пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

В России продолжается активная работа по улучшению условий жизни пенсионеров, особенно тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию.

bankiros.ru

Подписаться в Telegram

В России продолжается активная работа по улучшению условий жизни пенсионеров, особенно тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию.

Как сообщает издание «Про Город Киров», в стране внедряется система дополнительных пенсионных выплат для работающих пенсионеров.

Важно: речь идет не об удвоении пенсии, а о совершенно новом виде выплат, которые станут дополнительным финансовым стимулом для продолжения трудовой деятельности.

Кто может претендовать на вторую пенсию?

Пенсионеры с особым стажем, в том числе бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур, достигшие пенсионного возраста (65 лет — мужчины, 60 лет — женщины).

Пенсионеры с гражданским стажем не менее 15 лет, имеющие не менее 28,2 пенсионных баллов.

Цели и преимущества новой меры:

  1. Поддержка граждан, продолжающих трудиться и приносить пользу экономике страны.
  2. Признание важности трудового вклада пожилых граждан.
  3. Создание дополнительных условий для комфортной жизни в пожилом возрасте.

Как рассчитывается размер второй пенсии?

Размер дополнительных выплат рассчитывается индивидуально, с учетом стажа, возраста, суммы пенсионных накоплений и других факторов.

Введение второй пенсии — это значимый шаг в сторону повышения благосостояния пожилых граждан и признания их значимости для общества.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Первый семестр закончится в марте»: КФУ продолжает удивлять студентов нововведениями из-за саммита БРИКС

Интересное в Казани

20 часов назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

травля тараканов цены

Новости Татарстана

день назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

изготовление стульев в Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 27 июня обещают дождь

Новости Казани

19 часов назад

В Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского

Новости Казани

20 часов назад

Парковка в казанском аэропорту подорожает на 20% с 1 июля

Новости Казани

день назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани

Новости Казани

23 часа назад

В Казани 26 июня иномарка насмерть переехала женщину на дороге
Новости Казани
15 часов назад

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Новости Татарстана

час назад

Айрат Хайруллин: зарплата айтишников в Татарстане – 101 тысяча рублей

Новости Татарстана

21 час назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани

Новости Казани

час назад

В Казани участника СВО наказали за подрыв фейковой гранаты у подъезда

Новости Казани

17 часов назад

В ЖК «Вербный» в Казани взрослый мужчина накинулся на ребенка

На Игры БРИКС в Казани было потрачено 1,2 млрд рублей
Новости Казани
15 часов назад

На Игры БРИКС в Казани было потрачено 1,2 млрд рублей

Новости Татарстана

17 часов назад

В одном из корпусов элеватора в Челнах умер 36-летний рабочий

Новости Казани

20 часов назад

В Казани ночью мужчина устроил стрельбу и перепугал людей

Новости Татарстана

21 час назад

В Нижнекамске машина перевернулась и улетела в кювет
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
У Колхозного рынка в Казани авария со скорой помощью остановила трамваи
Новости Казани
16 часов назад

У Колхозного рынка в Казани авария со скорой помощью остановила трамваи