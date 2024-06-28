«Будет вторая пенсия»: в Российской Федерации пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз
bankiros.ru
В России продолжается активная работа по улучшению условий жизни пенсионеров, особенно тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию.
Как сообщает издание «Про Город Киров», в стране внедряется система дополнительных пенсионных выплат для работающих пенсионеров.
Важно: речь идет не об удвоении пенсии, а о совершенно новом виде выплат, которые станут дополнительным финансовым стимулом для продолжения трудовой деятельности.
Кто может претендовать на вторую пенсию?
Пенсионеры с особым стажем, в том числе бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур, достигшие пенсионного возраста (65 лет — мужчины, 60 лет — женщины).
Пенсионеры с гражданским стажем не менее 15 лет, имеющие не менее 28,2 пенсионных баллов.
Цели и преимущества новой меры:
- Поддержка граждан, продолжающих трудиться и приносить пользу экономике страны.
- Признание важности трудового вклада пожилых граждан.
- Создание дополнительных условий для комфортной жизни в пожилом возрасте.
Как рассчитывается размер второй пенсии?
Размер дополнительных выплат рассчитывается индивидуально, с учетом стажа, возраста, суммы пенсионных накоплений и других факторов.
Введение второй пенсии — это значимый шаг в сторону повышения благосостояния пожилых граждан и признания их значимости для общества.
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