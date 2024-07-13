«Будет вторая пенсия»: в РФ пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

Россия внедряет новую пенсионную программу, направленную на поддержку граждан старше 65 лет, которые решают продолжить свою профессиональную деятельность. Эта программа позволяет им претендовать на дополнительные пенсионные выплаты.

Детали новой пенсионной программы

Дополнительную пенсию могут получить как мужчины, так и женщины, продолжающие работать после достижения 65 и 60 лет соответственно. Следует отметить, что размер этой дополнительной пенсии будет меньше основной. Программа также доступна для бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Процесс оформления второй пенсии

Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо обратиться в Социальный фонд России после достижения пенсионного возраста. Кандидаты должны соответствовать следующим критериям:

Иметь минимум 15 лет трудового стажа в гражданских организациях.

Достичь индивидуального пенсионного коэффициента не менее 28,2 баллов.

Социальное значение новой пенсионной программы

Введение второй пенсии отражает стремление государства поддерживать активность и участие пожилых граждан в социальной жизни. Эта мера направлена на улучшение качества жизни пенсионеров и обеспечение им достойного уровня жизни в старости. Новая программа демонстрирует заботу о старшем поколении, поддерживая их стремление оставаться вовлеченными в общественную жизнь и работать на благо общества.

Эти изменения в пенсионной системе призваны не только обеспечить материальную поддержку пенсионерам, но и отправить мощный социальный сигнал о важности их вклада в общество.