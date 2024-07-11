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«Будет вторая пенсия»: российских пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

В России появилась уникальная возможность для пожилых людей, продолжающих работать после достижения пенсионного возраста, получить дополнительную пенсионную выплату.

ptoday.ru

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В России появилась уникальная возможность для пожилых людей, продолжающих работать после достижения пенсионного возраста, получить дополнительную пенсионную выплату.

Эта инициатива касается граждан, которым исполнилось 65 лет и которые решили не завершать свою трудовую деятельность. Отметим, что размер второй пенсии обычно меньше первоначальной.

Право на вторую пенсию предоставляется определенным категориям населения. В частности, это касается бывших военных и работников силовых структур, которые могут обратиться за дополнительной пенсией в Социальный фонд после достижения указанного возраста. Эти выплаты относятся к категории страховых пенсий по старости, предназначенных для тех, кто наработал необходимое количество лет в гражданской сфере.

Для того чтобы иметь право на такую пенсию, необходимо выполнить несколько условий: кандидат должен иметь не только определенный стаж, но и минимальный общий трудовой стаж в гражданских организациях, составляющий 15 лет. Также нужно набрать индивидуальный пенсионный коэффициент в размере 28,2 баллов.

Эта мера поддержки направлена на стимулирование продолжения трудовой деятельности среди пожилых, обеспечивая им финансовую стабильность и возможность активно участвовать в экономической жизни страны. Такие изменения в пенсионной системе показывают адаптацию к изменяющимся экономическим условиям и потребностям старшего поколения, укрепляя их финансовое положение в обществе, сообщает Progorod43.

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