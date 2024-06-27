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«Будет вторая пенсия»: пенсионеров в России, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

Россия делает значительные шаги для поддержки пенсионеров, продолжающих работать после достижения пенсионного возраста.

sputnik-abkhazia.ru

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Россия делает значительные шаги для поддержки пенсионеров, продолжающих работать после достижения пенсионного возраста.

В последние годы внимание государства к этой категории граждан выросло, и теперь они могут претендовать на получение второй пенсии, что является значимой поддержкой для многих.

Двойная поддержка: не удвоение, а дополнение

Важно понимать, что нововведение не предусматривает удвоение уже выплачиваемой пенсии, а скорее введение дополнительных выплат для определённых категорий работающих пенсионеров. Это создаёт дополнительную мотивацию для тех, кто желает продолжать свою профессиональную деятельность.

Кто имеет право на доплату?

Пенсионеры с особым стажем работы: Эта группа включает в себя бывших военных, работников правоохранительных структур, а также лиц из других профессий, которые заслужили право на получение пенсии за выслугу лет. При достижении установленного возраста — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин — эти пенсионеры имеют возможность подать заявление на получение страховой пенсии по старости.

Пенсионеры с гражданским стажем: Чтобы иметь право на вторую пенсию, необходимо иметь как минимум 15 лет трудового стажа и набрать не меньше 28,2 пенсионных баллов.

Цель и преимущества нововведения

Главная цель этой инициативы — поддержать тех граждан, которые продолжают вносить вклад в экономику страны, даже находясь на заслуженном отдыхе. Это признание их важности и вклада не только как пенсионеров, но и как активных участников общественной и экономической жизни страны.

Важные детали

Стоит отметить, что размер второй пенсии рассчитывается индивидуально и может быть меньше основной. Это зависит от ряда факторов, включая стаж, возраст, историю взносов и другие аспекты, учитываемые при расчёте, о чем сообщает «Про Город Киров».

Введение второй пенсии является значительным шагом в поддержке старшего поколения, что не только улучшает их финансовое положение, но и подчёркивает значимость продолжения их профессиональной и общественной активности. Это нововведение позволяет пенсионерам чувствовать себя нужными и важными для общества, способствуя их социальной интеграции и благополучию.

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