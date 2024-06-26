«Будет вторая пенсия»: пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

В России расширяются возможности для пенсионеров, которые продолжают трудиться после достижения пенсионного возраста. Теперь они могут претендовать на получение второй пенсии. Разбираемся, кому полагается доплата и как ее оформить.

Двойная поддержка от государства

Важно понимать, что речь идет не о удвоении уже имеющейся пенсии, а о назначении дополнительных выплат отдельным категориям работающих пенсионеров.

Кто может рассчитывать на доплату?

Пенсионеры со «специальным» стажем. Это бывшие военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и представители других профессий, имеющие право на пенсию по выслуге лет. При достижении определенного возраста (65 лет – для мужчин, 60 лет – для женщин) они могут обратиться за назначением страховой пенсии по старости в Социальный фонд.

Пенсионеры с «гражданским» стажем. Для получения второй пенсии необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных балла.

Цель новации – поддержать граждан, которые даже на заслуженном отдыхе продолжают трудиться и вносить вклад в развитие экономики страны.

Важно! Размер второй пенсии рассчитывается индивидуально и может быть меньше основной, сообщает progorod43.ru.