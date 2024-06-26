Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Будет вторая пенсия»: пенсионеров, доживших до 60-65 лет, ждет приятный сюрприз

В России расширяются возможности для пенсионеров, которые продолжают трудиться после достижения пенсионного возраста. Теперь они могут претендовать на получение второй пенсии.

iron-bet.ru

Подписаться в Telegram

В России расширяются возможности для пенсионеров, которые продолжают трудиться после достижения пенсионного возраста. Теперь они могут претендовать на получение второй пенсии. Разбираемся, кому полагается доплата и как ее оформить.

Двойная поддержка от государства

Важно понимать, что речь идет не о удвоении уже имеющейся пенсии, а о назначении дополнительных выплат отдельным категориям работающих пенсионеров.

Кто может рассчитывать на доплату?

Пенсионеры со «специальным» стажем. Это бывшие военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и представители других профессий, имеющие право на пенсию по выслуге лет. При достижении определенного возраста (65 лет – для мужчин, 60 лет – для женщин) они могут обратиться за назначением страховой пенсии по старости в Социальный фонд.

Пенсионеры с «гражданским» стажем. Для получения второй пенсии необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионных балла.

Цель новации – поддержать граждан, которые даже на заслуженном отдыхе продолжают трудиться и вносить вклад в развитие экономики страны.

Важно! Размер второй пенсии рассчитывается индивидуально и может быть меньше основной, сообщает progorod43.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 3 человека попали в больницу после ДТП

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

как избавиться от борщевика на участке навсегда

Новости Татарстана

день назад

Цены на тепло в Татарстане не вырастут на 60‑70%

Новости Татарстана

день назад

Холод в Татарстане продлится до конца недели

заменить стекло в двери в Москве

Новости Казани

день назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Казани

22 часа назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Новости Татарстана

день назад

Бывший муж 15 июня застрелил супругу, а потом покончил с собой в Челнах

Новости Татарстана

день назад

«У меня пузо уже выросло». 22-летняя Загитова посетила татарский Сабантуй
Новости Казани
16 часов назад

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

В зоопарке Казани родился птенец канадской казарки

Новости Казани

час назад

В Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

Новости Казани

13 часов назад

Под Миллениумом в Казани закрасили граффити

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран
В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня
Новости Татарстана
14 часов назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Татарстана

18 часов назад

Из Казани в Москву 5 июля стартуют новые авиарейсы

Новости Татарстана

18 часов назад

В Нижнекамске к концу 2024 начнётся строительство домов в 15 микрорайоне

Новости Казани

19 часов назад

Делегация ЮАР приедет на саммит БРИКС в Казани в октябре
Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку
Интересное в Казани
5 дней назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений
Новости Татарстана
15 часов назад

В Бугульме толпа избила инвалида из-за оскорблений