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«Будет вторая пенсия»: для российских пенсионеров, доживших до 60-65 лет, готовят приятный сюрприз

С начала лета 2024 года в России введен новый механизм пенсионных выплат, который позволяет неработающим пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность после достижения 65 лет, получать дополнительные пенсионные выплаты.

incrussia.ru

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С начала лета 2024 года в России введен новый механизм пенсионных выплат, который позволяет неработающим пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность после достижения 65 лет, получать дополнительные пенсионные выплаты.

Эта программа направлена на поддержку тех, кто не желает завершать свою профессиональную карьеру по достижении пенсионного возраста, обеспечивая им дополнительную финансовую поддержку, хотя и в меньшем размере по сравнению с основной пенсией.

Критерии и условия новой пенсионной программы

Дополнительная пенсия предоставляется прежде всего лицам с особыми заслугами перед государством, включая бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов. Такие граждане могут обратиться за второй пенсией в Социальный фонд РФ после достижения возрастного порога — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Также, право на получение дополнительной пенсии распространяется на граждан, накопивших необходимый страховой стаж в гражданских секторах, не связанных с военной службой или работой в правоохранительных органах. Для этого требуется не менее 15 лет стажа и достижение минимума в 28,2 пенсионных балла.

Значение инициативы для пенсионеров

Эта мера призвана не только финансово поддержать старшее поколение, но и поощрять их стремление к продолжению профессиональной активности. Введение дополнительной пенсии подчеркивает признание вклада пенсионеров в экономику и общество, а также поддерживает идею активного долголетия.

Ожидаемые результаты и долгосрочные перспективы

Внедрение этой программы ожидается не только как стимул для пенсионеров продолжать трудиться, но и как способ снижения нагрузки на пенсионную систему страны, позволяя старшему поколению оставаться финансово независимыми на более длительный период. Это также может способствовать улучшению общего качества жизни пенсионеров, обеспечивая им более комфортное и содержательное старение.

Введение дополнительной пенсии для трудящихся пенсионеров в России отражает изменение подхода к пенсионному обеспечению, адаптируясь к текущим социально-экономическим реалиям и признавая важность и ценность активного долголетия. Это нововведение станет значимым шагом к обеспечению старшего поколения достойным уровнем жизни и даст новые возможности для полноценной социальной интеграции пенсионеров.

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