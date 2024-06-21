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«Будет вторая пенсия»: для пожилых россиян, доживших до 60-65 лет, готовят приятный сюрприз

С начала лета 2024 года, Россия вводит новую программу, которая предусматривает выплату дополнительных пенсий неработающим пенсионерам

politonline.ru

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С начала лета 2024 года, Россия вводит новую программу, которая предусматривает выплату дополнительных пенсий неработающим пенсионерам, которые продолжают свою профессиональную деятельность после выхода на пенсию.

Это направлено на поддержку тех, кто выбирает активное долголетие вместо традиционного отдыха.

Критерии для получения второй пенсии

Программа предназначена для следующих категорий граждан:

  • Пенсионеры по выслуге лет: Включает бывших военных, сотрудников правоохранительных органов и других силовых структур.
  • Общие требования: Граждане, достигшие пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин), должны иметь не менее 15 лет трудового стажа и минимум 28,2 пенсионных балла.

Процедура оформления

Для оформления дополнительной пенсии необходимо обратиться в Социальный фонд России с соответствующими документами, подтверждающими стаж работы и право на выплаты.

Цели программы

  1. Финансовая помощь: Дополнительные выплаты направлены на улучшение материального положения активных пенсионеров.
  2. Стимулирование трудовой активности: Программа мотивирует пенсионеров продолжать работать, внося вклад в экономику страны.
  3. Социальная интеграция: Работа помогает пенсионерам оставаться активными, что способствует их психологическому и социальному благополучию.

Ожидаемые результаты

Эксперты ожидают, что новая система пенсионных выплат:

  • Снизит нагрузку на пенсионную структуру: Увеличение числа работающих пенсионеров поможет уменьшить давление на систему.
  • Повысит уровень жизни пенсионеров: Позволит им дольше оставаться финансово независимыми.
  • Сформирует более справедливую систему: Учитывает трудовой вклад каждого гражданина.

Новая пенсионная программа открывает новую страницу в социальной политике России, обеспечивая пенсионерам возможность вести активный и финансово независимый образ жизни на заслуженном отдыхе.

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