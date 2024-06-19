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«Будет вторая пенсия»: для пенсионеров, доживших до 60-65 лет, готовят приятный сюрприз

В России представлен новый механизм для получения дополнительной пенсии для тех граждан, кто перешагнул 65-летний рубеж и продолжает трудиться

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В России представлен новый механизм для получения дополнительной пенсии для тех граждан, кто перешагнул 65-летний рубеж и продолжает трудиться.

Эта инициатива направлена на лиц, не завершивших свою профессиональную деятельность по достижении пенсионного возраста, но стоит отметить, что размер этой дополнительной пенсии будет меньше первоначальной.

Эта возможность предоставляется прежде всего лицам с особыми заслугами, таким как бывшие военные и работники правоохранительных органов, которые могут подать заявление на получение второй пенсии через Соцфонд после достижения определённого возраста — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Также доступ ко второй пенсии по возрасту открыт для тех, кто накопил достаточный стаж в не военных и не правоохранительных секторах гражданской сферы — не менее 15 лет, а также достигших необходимого количества пенсионных баллов, которое составляет 28,2.

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