«Будет вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали завершение СВО на Украине

В мире эзотерики и прогнозов новые мнения о будущем Украины.

Тамара Глоба, известная предсказательница, делится своим оптимистичным взглядом на разрешение конфликта в Украине, предполагая его завершение уже в 2024 году. Несмотря на то, что 2024 год является високосным, что часто ассоциируется с различными трудностями, Глоба видит в этом периоде ключ к мирным изменениям.

В то же время, другой эксперт в области предсказаний, Константин Дараган, предлагает иной сценарий. Он утверждает, что текущие события продолжатся до 2028 года, приведя к значительным изменениям в России и Украине. По словам Дарагана, ожидается ужесточение политической ситуации в России, а также возможное разделение Украины на три части, что кардинально изменит геополитическую карту региона.

Прогнозы обоих экспертов подчёркивают неопределённость и сложность текущей международной обстановки, однако их различные точки зрения предлагают аудитории широкий спектр возможных исходов. Эти предсказания могут стать основой для дальнейших обсуждений о будущем Восточной Европы и влиянии этих событий на мировую политику.

Таким образом, в статье представлены мнения двух уважаемых предсказателей, которые, несмотря на свою неоднозначность, заставляют задуматься о возможных сценариях развития событий, оставляя место для размышлений и анализа среди читателей.