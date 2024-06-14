Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Будет вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали сроки завершения СВО

Конфликт между Россией и Украиной продолжает вызывать обеспокоенность по всему миру, и некоторые эксперты из эзотерической сферы решили поделиться своими предсказаниями относительно его возможного развития и завершения.

gazeta.ru

Подписаться в Telegram

Конфликт между Россией и Украиной продолжает вызывать обеспокоенность по всему миру, и некоторые эксперты из эзотерической сферы решили поделиться своими предсказаниями относительно его возможного развития и завершения.

Тамара Глоба, признанный астролог, утверждает, что конфликт может завершиться уже в 2024 году. Несмотря на то что 2024 год — високосный, традиционно ассоциирующийся с рядом трудностей, Глоба видит исход войны в позитивном ключе.

В контрасте с оптимистичным взглядом Глобы, другой астролог, Константин Дараган, предлагает более мрачный сценарий. По его словам, военные действия могут продолжаться до 2028 года. Дараган также прогнозирует, что следующий год принесет России усиление политических мер как внутри страны, так и в международной арене. Касательно Украины, он предвидит возможность территориального деления страны на три части, сообщает newsnn.

Эти разнообразные предсказания отражают не только широту взглядов внутри астрологического сообщества, но и глубокую неопределенность, окружающую будущее этого конфликта. Независимо от того, насколько вероятными или точными могут быть такие предсказания, они безусловно добавляют еще один уровень дискуссий в уже и так запутанную мозаику событий в регионе.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Интересное в Казани

день назад

Как мы получили уникальный опыт посещения глэмпинга всего в 25 минутах от Казани!

мыльно-содовый раствор как приготовить после обработки от клопов

Новости Казани

день назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки

Полезное

3 дня назад

В июле Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

курсы психолога в Самаре

Новости Татарстана

21 час назад

Альберт Бикмуллин, спасший в Юдино падающую с балкона девочку, уходит на СВО

Новости Казани

день назад

В Казани 12 июня горело Арское кладбище

Новости Татарстана

день назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика

Новости Казани

день назад

В Казани простились с героем батальона «Тимер», который спас 126 раненых бойцов

Новости Татарстана

день назад

Метеоролог КФУ объяснил, придет ли в РТ 50-градусная жара
Новости Татарстана
6 часов назад

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Легкомоторный самолёт 13 июня жёстко сел в нижнекамском аэропорту Бегишево

Новости Татарстана

час назад

Прогноз погоды на 15 и 16 июня в Татарстане

Интересное в Казани

19 часов назад

Наркоз, седация или принуждение? Как лечить зубы у детей, чтобы не посеять панический страх перед стоматологом на всю жизнь 

Новости Казани

2 часа назад

Выбирал в кого врезаться: в Казани легковушка влетела в автобус

Новости Казани

3 часа назад

13 объектов возле ТЦ «Тюбетейка» изымают под новый сквер
Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро
Новости Татарстана
32 минуты назад

Татарстанцы перетащили рыбу из реки Куюковка в Богородское озеро

Новости Татарстана

5 часов назад

Сантехник в Челнах спрыгнул со 2 этажа, так как его не выпускали из квартиры

Интересное в Казани

21 час назад

Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"

Новости Казани

21 час назад

Жительница Казани обвинила «Водоканал» во лжи
Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет
Новости Казани
час назад

В Казани отреставрируют мост, которому уже больше 100 лет