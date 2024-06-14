«Будет вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали сроки завершения СВО

Конфликт между Россией и Украиной продолжает вызывать обеспокоенность по всему миру, и некоторые эксперты из эзотерической сферы решили поделиться своими предсказаниями относительно его возможного развития и завершения.

Тамара Глоба, признанный астролог, утверждает, что конфликт может завершиться уже в 2024 году. Несмотря на то что 2024 год — високосный, традиционно ассоциирующийся с рядом трудностей, Глоба видит исход войны в позитивном ключе.

В контрасте с оптимистичным взглядом Глобы, другой астролог, Константин Дараган, предлагает более мрачный сценарий. По его словам, военные действия могут продолжаться до 2028 года. Дараган также прогнозирует, что следующий год принесет России усиление политических мер как внутри страны, так и в международной арене. Касательно Украины, он предвидит возможность территориального деления страны на три части, сообщает newsnn.

Эти разнообразные предсказания отражают не только широту взглядов внутри астрологического сообщества, но и глубокую неопределенность, окружающую будущее этого конфликта. Независимо от того, насколько вероятными или точными могут быть такие предсказания, они безусловно добавляют еще один уровень дискуссий в уже и так запутанную мозаику событий в регионе.