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«Будет вплоть до 2028 года»: Глоба и Дараган предсказали дату завершения СВО

Специалисты в области эзотерики и астрологии рассчитали дату завершения СВО на Украине.

vizitnlo.ru

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Как известно, текущие события на восточноевропейском направлении продолжают оставаться в центре внимания международной общественности.

Напряженность между Россией и Украиной порождает не только политические и военные анализы, но и заставляет обратиться к мнениям экспертов в области эзотерики, которые предлагают свое видение возможных исходов этого конфликта.

Тамара Глоба, признанная авторитет в астрологических кругах, прогнозирует, что текущие события могут достичь своего завершения уже в следующем году. По ее мнению, несмотря на трудности, связанные с високосным годом 2024, существуют все предпосылки к положительному разрешению конфликта. Глоба видит определенные астрологические индикаторы, которые могут способствовать урегулированию ситуации, ведущему к значительным изменениям в регионе.

В контрасте с ее оптимизмом, Константин Дараган, другой известный астролог, выражает более пессимистичное мнение. Он утверждает, что конфликт может продолжаться до 2028 года и предрекает усиление политических маневров Российской Федерации как на внутреннем, так и на международном уровне. Дараган также предостерегает о возможном территориальном разделении Украины на 3 части, что могло бы полностью перекроить политический ландшафт Восточной Европы, о чем сообщили в Newsnn.ru.

Эти различные точки зрения не только демонстрируют многообразие взглядов в астрологическом сообществе, но и подчеркивают глубокую неопределенность будущего этого напряженного региона. Предсказания, основанные на методах, стоящих в стороне от традиционной научной методологии, привлекают широкое внимание и вызывают активные обсуждения, обогащая общую картину событий.

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