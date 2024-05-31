"Будет ужасный потом": синоптики обещают с 1 июня нескончаемые дожди. На теплое лето надежды нет

Грядущее лето в России обещает быть богато на погодные сюрпризы. Синоптики предупреждают: стабильности ждать не стоит, резкие перепады температур и внезапные осадки могут нарушить планы жителей многих регионов.



Центральная Россия: готовьтесь к дождливому лету с ливнями и грозами. Жара в начале сезона сменится более прохладной погодой. Особенно нестабильной погода ожидается 6 июня.



Северо-Запад: аналогичная картина – резкие колебания температур, сильный ветер и частые дожди.



Юг России: чередование зноя и ливней. Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области окажутся во власти капризной погоды.



Поволжье и Урал: нестабильность и здесь – от жары до прохлады, от засухи до ливней.



Сибирь и Дальний Восток: аналогичная ситуация. Жаркие дни будут сменяться похолоданиями, возможны сильные ветра и грозы.



Северный Кавказ: резкие перепады температур, ливни, грозы – летняя погода в этом регионе не будет скучной.



Даже Крым, традиционно радующий туристов теплом и солнцем, этим летом может преподнести неприятные сюрпризы в виде дождей и сильного ветра.

