Будет с 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет приятный сюрприз

Начиная с 1 апреля 2024 года в России планируется повышение пенсий для пожилых людей, которые не работают.

Это повышение составит 7,5 процента и приведет к увеличению среднего размера страховой пенсии по старости до 23 449 рублей. Законопроект о повышении пенсий был одобрен Государственной думой на первом чтении 24 октября.





Страховая пенсия по старости включает в себя две части: фиксированную и страховую. Размер страховой части зависит от трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и пенсионных взносов после этой даты. В настоящее время фиксированная выплата составляет 7567 рублей 33 копейки, и планируется увеличение этой суммы до 8134 рублей 88 копеек к 2024 году.Кроме того, предполагается увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение трудового стажа и зависят от размера пенсионных взносов. При расчете пенсии сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.