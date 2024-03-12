Будет с 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет приятный сюрприз
ntm13.ru
Начиная с 1 апреля 2024 года в России планируется повышение пенсий для пожилых людей, которые не работают.
Это повышение составит 7,5 процента и приведет к увеличению среднего размера страховой пенсии по старости до 23 449 рублей. Законопроект о повышении пенсий был одобрен Государственной думой на первом чтении 24 октября.
Кроме того, предполагается увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение трудового стажа и зависят от размера пенсионных взносов. При расчете пенсии сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.
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