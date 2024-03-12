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· Артем Акчурин

Будет с 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет приятный сюрприз

Будет с 1 апреля и это не шутка: неработающих пенсионеров ждет приятный сюрприз

ntm13.ru

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Начиная с 1 апреля 2024 года в России планируется повышение пенсий для пожилых людей, которые не работают.

Это повышение составит 7,5 процента и приведет к увеличению среднего размера страховой пенсии по старости до 23 449 рублей. Законопроект о повышении пенсий был одобрен Государственной думой на первом чтении 24 октября.

Страховая пенсия по старости включает в себя две части: фиксированную и страховую. Размер страховой части зависит от трудового стажа, заработка до 1 января 2002 года и пенсионных взносов после этой даты. В настоящее время фиксированная выплата составляет 7567 рублей 33 копейки, и планируется увеличение этой суммы до 8134 рублей 88 копеек к 2024 году.

Кроме того, предполагается увеличение стоимости пенсионного коэффициента с 129,46 до 133,05 рубля в 2024 году. Пенсионные коэффициенты накапливаются в течение трудового стажа и зависят от размера пенсионных взносов. При расчете пенсии сумма всех набранных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента.

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